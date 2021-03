Was het soms te druk tijdens openingsweekend? "Niet polemiseren, maar sensibiliseren"

De oproep om het openingsweekend van thuis uit te volgen, werd over het algemeen goed opgevolgd, maar de drukke passage door het centrum van Kortrijk deed hier en daar toch wat wenkbrauwen fronsen.

"Ik vind dat de wielersupporters het fantastisch gedaan hebben", zegt Carina Van Cauter, die als gouverneur van Oost-Vlaanderen mee instond voor de veiligheid rond het parcours.

"Wat je ziet op televisie strookt ook niet altijd met de werkelijkheid. Mensen die op elkaar gepakt lijken, kunnen in het echt meer afstand van elkaar hebben. Zondag was er inderdaad hier en daar een hapering, maar dat kan en zal beter zijn in de toekomst."

Van Cauter wil vooral "niet polemiseren, maar sensibiliseren". "Maar het is onmogelijk om een parcours van 250 kilometer volledig af te sluiten. In de finale en op de hellingen en kasseistroken doen we dat sowieso, maar voor de rest rekenen we op de verantwoordelijkheidszin van de wielerliefhebbers om niet naar het parcours te komen."

Ook Tomas Van Den Spiegel, CEO van Flanders Classics, wil vooral het positieve benadrukken. "Zaterdag in de Omloop ging het 200 kilometer goed, in Kuurne was het 100 meter niet goed. Misschien hebben ze het daar onderschat? Veel wandelaars die bleven staan voor de koers bijvoorbeeld?"

"Het is uiteindelijk een kwestie van handhaving dan. De regels zijn streng, maar ook niet zo moeilijk om te handhaven. Wij zijn alvast 100% klaar voor de Ronde van Vlaanderen, we laten niets aan het toeval over. We zijn er dan ook 100% zeker van dat alles goed zal verlopen."