VIDEO: Giannis nekt Clippers met fenomenale dunk, Lakers verpletteren Warriors

Antekounmpo is de 1e speler van de Bucks die meer dan 35 punten maakte in 4 opeenvolgende duels sinds Kareem Abdul-Jabbar in 1973. (lees voort onder tweets)

Bij LA deden Kawhi Leonard (25 ptn) en Paul George (16 ptn) hun best, maar ze konden niet op tegen de cijfers van de "Greek Freak": 36 punten, 14 rebounds, 5 assists, 4 blocks en 1 steal, 17 punten kwamen er in het 4e kwart.

Voor het eerst dit seizoen kon Milwaukee winnen, nadat het na 3 quarters achtergestaan had. Dat gebeurde al 11 keer. Het was hun 5e zege op een rij.

De Clippers weerden zich nochtans meer dan goed en gingen ook met een voorsprong het derde kwart in (77-81), maar in de laatste 4 minuten lieten de Bucks de bezoekers niet meer scoren.

Een geweldige block van Giannis:

En een geweldige dunk die de match besliste, vanuit alle hoeken en in slow motion

Meer van Giannis:

De Lakers van LeBron James verpletteren Warriors

In zijn 1.300e reguliere NBA-wedstrijd zag LeBron James dat het goed was. Hij was zelf alomtegenwoordig met 6 rebounds, 4 assists, 2 steals, 2 blocks en 19 punten. Hij zag ook 5 van zijn 6 teammaats de dubbele cijfers halen.

De winnaar stond al rap vast: na het 1e kwart was de voorsprong al 20 punten (41-21), bij de rust zelfs 73-44, na een diepe driepunter at the buzzer van James.

De Lakers hielden Stephen Curry op 16 punten en het verlies werd nog pijnlijker voor de Warriors, toen Draymond Green geblesseerd uitviel.

De Lakers herpakken zich dus, nadat ze 5 keer verloren hadden in 6 opeenvolgende matchen na de blessure van Anthony Davis. Ze wonnen nu 2 keer op een rij.