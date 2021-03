Victor Campenaerts toont begrip: "Allerbeste tijdrijders moeten naar de Spelen"

Remco Evenepoel en Wout van Aert krijgen de voorkeur op Victor Campenaerts voor de olympische tijdrit. De werelduurrecordhouder begrijpt de keuze van de bondscoach. "Het is niet omdat ik het tijdrijden in ons land op de kaart heb gezet dat ik een selectie verdien. Dat zou ik zelf niet willen", reageert Campenaerts, die met volle teugen heeft genoten van zijn allereerste openingsweekend.

"Remco en Wout trappen harder"

Het voorbije weekend heeft bondscoach Sven Vanthourenhout duidelijk gemaakt dat naast Remco Evenepoel ook vicewereldkampioen Wout van Aert zich mag opmaken voor de olympische tijdrit op 28 juli. Voor Victor Campenaerts heeft hij geen plaats. "Anderhalve maand geleden heeft de bondscoach me op de hoogte gebracht", vertelt de tweevoudige Europese kampioen. "Op stage hadden we een videogesprek, samen met mijn coach en Svens nieuwe assistent Serge Pauwels." Campenaerts toont begrip voor de beslissing. "Ik ben geen uil. Remco en Wout verdienen hun selectie, zij trappen harder dan ik. En voor mij moeten de allerbeste atleten naar het allergrootste sportevenement ter wereld. Want de Spelen vind ik groter dan de Tour." (scrol omlaag voor meer)

"Ik zie ze allebei op het podium staan"

Sven Vanthourenhout zit ietwat verveeld met de situatie. "We mogen nooit vergeten wat Victor Campenaerts voor het tijdrijden betekend heeft", sprak hij. "Mooi, maar daarom verdien ik nog geen selectie", reageert de 29-jarige specialist. "Ik zou me er zelfs aan storen." "Remco en Wout hebben allebei een vicewereldtitel op zak in het tijdrijden. Drie jaar geleden werd ik 3e, maar met hen erbij zou ik misschien de 5e tijd gereden hebben." Campenaerts heeft van de bondscoach te horen gekregen dat hij zich wel stand-by moet houden voor de Olympische Spelen. "Dat betekent niet dat ik sowieso naar Tokio vlieg. Neen, als Remco of Wout zich blesseert in in de aanloop naar de Spelen, moet ik me klaarmaken." "Voor alle duidelijkheid: zoiets wens ik hen niet toe", gaat Campenaerts voort. "Zeker niet omdat ik ze allebei op het podium zie eindigen, naast topfavoriet Ganna. Tenzij Pogacar zich echt toelegt op de olympische tijdrit, maar dat lijkt me onmogelijk in combinatie met zijn Tourambities."

Het is niet omdat ik het tijdrijden op de kaart heb gezet dat ik een selectie verdien. Dat zou me zelfs storen. Victor Campenaerts

"Als supporter naar Tokio lijkt me onrealistisch"

Als Victor Campenaerts niet als atleet naar de Olympische Spelen trekt, vliegt hij dan wel als steun en toeverlaat van zijn vriendin en zwemster Fanny Lecluyse naar Tokio? "Dat lijkt me gezien de omstandigheden niet realistisch", antwoordt de coureur. "Dat zou een serieuze onderneming zijn en ik weet niet of ik die kan combineren met de andere koersen in de zomer." Zaterdag kreeg Campenaerts de steun van zijn vriendin in de Omloop. Zij had een grote poster opgehangen aan de gevel van hun woonst langs het parcours. "Een leuke suprise, want ik was niet op de hoogte van haar plan. Al had ik wel een vermoeden", lacht de renner met de snor. (lees voort onder de Instagramfoto)

"Rol van betekenis spelen in semiklassiekers"

Victor Campenaerts mag zich sinds kort een klassiek coureur noemen. Vorig weekend reed hij voor het eerst het openingsweekend in ons land. "Ik heb me geweldig geamuseerd", zegt de renner van Team Qhubeka-Assos. "Nu is het zaak om een rol van betekenis te kunnen spelen in zulke koersen." "Met wat meer ervaring moet dat een keer lukken. Dan heb ik het niet over de Ronde van Vlaanderen, die afstand is wat te extreem voor mij. Semiklassiekers liggen me op dat vlak beter." "Ik zeg niet dat ik die kan winnen", verduidelijkt Campenaerts, "maar als ik er in de toekomst aanval, hoop ik dat ze zich dubbel moeten plooien om me nog terug te zien." "Ik heb alvast veel bijgeleerd. Dat de wind hier een grote rol speelt op het gedrag van het peloton bijvoorbeeld. Daar stond ik zaterdag wel van te kijken. Al hebben ervaren mannen zoals Küng of Benoot zich ook laten vangen." (Wat vertelt Campenaerts over Van der Poel? Lees het onder de foto)

Victor Campenaerts gisteren in actie in Kuurne-Brussel-Kuurne.

"Moet altijd mee Van der Poel"

Zowel in de Omloop als in Kuurne-Brussel-Kuurne heeft Victor Campenaerts zich laten zien. Gisteren wilde hij de oversteek maken naar Mathieu van der Poel, zonder succes. "Ik ben niet voluitgegaan en daar heb ik vannacht over wakker gelegen", vertelt de renner. "Zaterdag had ik te vroeg aangevallen en dat zat in mijn achterhoofd. Bovendien zeiden ze in de auto te wachten op een kompaan, maar die kwam er niet aan." "Jammer, maar nu weet ik: "Als Mathieu van der Poel gaat, moet ik mee. Al is er maar één haartje op mijn hoofd dat er zo over denkt."" "Met zulke mannen op pad trekken, geeft een kick", gaat Campenaerts voort. "In de Baloise Belgium Tour reed ik een keer voorop met Remco Evenepoel. Hij ging zo hard dat het me zwart voor de ogen werd en ik viel." "Maar spijt heb ik dan niet. Neen, als zo'n topper me eraf rijdt, is het maar zo." Morgen krijgt Campenaerts een nieuwe kans in de Waalse opener Le Samyn. Van der Poel staat er ook aan de start. "En die valt overal aan", grijnst Campenaerts.