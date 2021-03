Record in NBA: gesigneerd kaartje Luka Doncic levert bijna 4 miljoen euro op

Nooit werd in de basketbalwereld zoveel geld op tafel gelegd voor een kaartje. Bovendien vond de verkoop gisteren plaats op de 22e verjaardag van Luka Doncic.

Verzamelaar Bolillo Lajan San was op Instagram dan ook in de wolken. "Ik kan niet gelukkiger zijn met waar de kaart is beland", vertelde hij. In de deal zaten ook nog enkele andere kaartjes waardoor Lajan San aan een totaal van 5,88 miljoen dollar kwam.

Luka Doncic werd in 2019 nog uitgeroepen tot rookie van het jaar. Dit seizoen zit de jonge Sloveen aan 28,5 punten, 8,4 rebounds en 9 beslissende passes per match.



De vorige recordsommen werden betaald voor kaartjes van Giannis Antetokounmpo (1,8 miljoen dollar), LeBron James (1,8 miljoen dollar) en Michael Jordan (1,4 miljoen dollar).