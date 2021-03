Pro League fluit Standard- en Anderlecht-fans terug: "Geen goed idee"

De afstandsmaatregelen, het samenscholingsverbod en bij velen het mondmasker bleven achterwege. De Pro League wil graag dit seizoen nog publiek in de stadion zien, erkent dat het grootste deel van de supporters zich aan de regels houdt, maar vraagt alle fans nog eens met aandrang om de maatregelen te respecteren, tot versoepelingen kunnen. "Voetbal is passie, dat weten we allemaal. Dit seizoen kunnen we die passie niet samen beleven. Frustrerende tijden. Desalniettemin respecteren de honderdduizenden voetbalfans de maatregelen op voorbeeldige wijze. Onze oprechte dank hiervoor", klinkt het in een persbericht.

De taferelen van supportersbijeenkomsten dit weekend zijn geen goed idee. Laten we samen nog even doorzetten.

"We begrijpen dat fans hun club en de wedstrijdsfeer missen. Clubs missen ook hun fans. De gezondheidsmaatregelen gelden echter voor iedereen, van het strand van Oostende over het Sint-Pietersplein in Gent tot de poorten van de stadions en trainingscentra, in Luik, Anderlecht of elders."

"De Pro League is in overleg met de overheid en met de virologen om een veilige terugkeer naar de stadions nog dit seizoen mogelijk te maken. Laten we samen nog even doorzetten, betere tijden zijn op komst."