Peter Vandenbempt: "Leye sprak als snoeiharde analist, Blessin coach van het jaar"

Peter Vandenbempt keek ook afgelopen weekend met een vergrootglas naar de Jupiler Pro League. In zijn wekelijkse analyse heeft hij het over de deugddoende zege voor Anderlecht, de strenge Mbaye Leye, de samentroepende fans en POI-kandidaat KV Oostende.

De analyse van Peter Vandenbempt in een notendop

De zege tegen Standard is voor Anderlecht een reuzenopsteker in de strijd om Play-off I

Standard-coach Leye was na afloop wel heel hard in zijn analyse

Fans die samentroepen bij het stadion bewijzen hun club daarmee geen dienst

KV Oostende hoeft zich wat mij betreft niet in te houden

"Povere klassieker, maar Anderlecht speelde volwassen"

Standard - Anderlecht (1-3) was een heel povere klassieker, met heel lang heel matig voetbal. De Brusselse krant Le Soir noemde het heel treffend "een overwinning à la Weiler." René Weiler is de laatste coach die Anderlecht kampioen maakte in 2017. Maar hij werd wel weggehoond door de fans en de waarnemers, omdat zijn behoudende reactievoetbal niet paste bij het DNA van Anderlecht. Dat was in een periode dat winnen of zelfs kampioen worden, niet genoeg was in Brussel. Dat is ondertussen wel een beetje anders. Kompany wil het ook graag anders. Maar in moneytime blijkt hij toch niet te koppig te zijn om het wat realistischer aan te pakken, zoals gisteren in Luik. Kompany koos voor wat meer ervaren spelers op het veld en iets directer voetbal. Zonder die opbouw achterin die af en toe wel wat risico's inhoudt. Anderlecht had maar 35 procent balbezit gisteren. Dat deed me denken aan de wedstrijd thuis tegen Antwerp lang geleden, die ze ook op die manier wonnen. Anderlecht had wel 100 procent controle. Het maakte 2 doelpunten, toen er eigenlijk nog geen kansen waren geweest (behalve dan eentje voor Diaby). Dat is ook goed nieuws. Anderlecht heeft een volwassen wedstrijd gespeeld. De spelers toonden de juiste mentaliteit, energie, discipline en grinta die nodig zijn om dit soort toppers te winnen met het mes op de keel. Dat is een reuzenopsteker. Dat zag je ook aan de reacties van Kompany zelf en van alle andere mensen van de club na die afknappers tegen Cercle Brugge en KV Kortrijk. Het gevoel intern in de aanloop naar de wedstrijd tegen Standard was: "Als we niet winnen in Luik, dan is Play-off I voorbij." En nu is dat nog niet voorbij.

Bekijk de goals uit Standard-Anderlecht

"Leye sprak na de match als een snoeiharde analist"

Voor de 2e week op een rij was Standard-coach Mbaye Leye hard voor zijn spelers. Het was een snoeiharde analyse. Het was meer een analyse van de analist die Mbaye Leye de voorbije jaren is geweest op televisie dan die van een trainer die de komende weken met deze spelers moet zien te redden wat er te redden valt. Vooral de uitspraak dat Standard niet het spelersmateriaal heeft om zijn ambities (Play-off I en Europees voetbal) waar te maken, is straf. Ik denk tussen haakjes wel dat dat een correcte analyse is. Maar zoals hij er koudweg aan toevoegde dat dit nu eenmaal was waar hij het moest mee doen, kan twee zaken betekenen. Ofwel is het een soort psychologie om het eergevoel van zijn spelers aan te spreken en een reactie los te maken met het oog op die heel cruciale en misschien wel seizoensbepalende wedstrijd van donderdag. Hij wil in die bekermatch tegen Club Brugge rekenen op een scherpe reactie. Ofwel neemt hij nu al een soort voorsprong op een eventueel "échec" de komende weken en wil hij daar niet op afgerekend worden bij zijn eerste kans als hoofdcoach. Toen Leye werd aangesteld, kon je bij de mensen die Standard van nabij volgen, horen dat ze dit seizoen vooral wilden zien wat Leye in zijn mars had met het oog op volgend seizoen. Want dit seizoen beschouwden ze toen al als een verloren seizoen. Maar toen boekte Leye meteen 12 op 12 en deed Standard weer mee. Na de 3 op 18 doen ze weer niet mee. De vraag: Delen de Standard-bazen Leye's inschatting van de spelerskern? Gisteren is er na die persconferentie nog een onderhoud geweest met zijn bazen. Is dat doorgepraat met Michel Preud'homme, vraag ik me dan af.

"Proactief handelen had samentroeping fans kunnen voorkomen"

Fans van Standard kwamen zowel voor als na de match samen bij het stadion. Ook Anderlecht-fans kwamen samen. Het voetbal heeft weer een slechte beurt gemaakt in coronatijden. Maar de vraag is wat het voetbal daar dan kan aan doen? Het lijkt me meer de verantwoordelijkheid van de lokale overheid en de politie om de orde te handhaven op de openbare weg. Een beetje proactief handelen in Luik en in Neerpede had dit kunnen voorkomen, denk ik. Ik begrijp dat het net iets gemakkelijker is om vredelievende studenten uit het stadspark van Leuven te halen dan een honderdtal relatief zware jongens in Luik of in Brussel. De reden waarom die fans dat doen, zal wellicht dezelfde zijn als die van de studenten. Ze hebben er genoeg van en willen na al die maanden bij hun ploeg zijn, ook al is dat helemaal verkeerd. Helaas bewijzen ze hun clubs daarmee geen dienst. Integendeel, ik denk dat het een klap is voor mensen die er in de schaduw van het voetbal alles proberen aan te doen om straks weer wat volk naar het stadion te krijgen. Wie dat zolang mogelijk wil uitstellen of tegengaan, die heeft er sinds gisteren weer een argument bij.

"KV Oostende hoeft zich van mij niet in te houden"

Slimmeriken (zoals ikzelf) vroegen zich bij het begin van het seizoen af wat dat zou geven bij KV Oostende. Een hoop onbekende spelers geselecteerd op data enzovoort en een Duitse trainer van wie we nog nooit gehoord hadden, die nog geen ervaring had in het coachen van een eerste elftal en die geen kennis had van het Belgische voetbal. Maar kijk: KV Oostende is een heel ernstige kandidaat voor Play-off I. En het doet dat met een best bescheiden team zonder grote namen, vedetten of talenten die dan meteen genoemd of zelfs al geselecteerd worden voor de Rode Duivels. Oostende doet dat dan ook nog eens met offensief, avontuurlijk, aantrekkelijk, aanstekelijk en energiek voetbal. Altijd en overal. Tegen Waasland-Beveren, maar ook tegen Club Brugge. Ik vind het nu al de prestatie van het jaar hoe het straks ook afloopt. KVO-coach Blessin is eigenlijk al de trainer van het jaar wat mij betreft. Het programma van Oostende de komende weken is haalbaar. Ze mogen dus dromen aan de kust. Zeker als ze ook nog eens beetje geluk zullen hebben zoals tegen KV Mechelen, dat 3 keer tegen de paal heeft getrapt zaterdag. Na die dramatische uitschakeling van Club Brugge en Antwerp in de Europa League maken mensen zich al zorgen, ook bij de grote clubs: "Wat zal dat betekenen voor ons Europees coëfficient als KV Oostende volgend seizoen Europees zal spelen?" Of misschien speelt Zulte Waregem wel Europees,. Dan is mijn bedenking: Als onze gunstige Europese positie bedreigd is, dan zal dat toch de schuld zijn van de grote clubs. Want die hebben de voorbije seizoenen Europees gespeeld en hebben het dan toch niet beter gedaan. Neen, KV Oostende hoeft zich wat mij betreft niet in te houden.