Opvallend in de JPL: de bowlingbal, even snoozen en "Zet die ploat af"

Theate waant zich even een bowlingbal

In de match tussen KV Oostende en KV Mechelen dacht Oostende-verdediger Arhur Theate even op een bowlingbaan te staan. In een duel met Kerim Mrabti kegelde hij de grensrechter van dienst omver en die had meteen verzorging nodig. Strike!

Oostende-coach Blessin met een cover van "Zet die ploat af"

Na diezelfde wedstrijd werd het interview met de coach van Oostende, Alexander Blessin, even opgehouden door de luide muziek die uit de stadionspeakers galmde. Blessin ergert zich er duidelijk aan en grapt dan maar over tinnitus.

Laurens De Bock wil nog even snoozen

Het leek even op een maandagochtendtafereel wanneer die dekselse wekker afgaat, maar je nog even wil blijven liggen. We bevonden ons echter in de derby tussen Zulte Waregem en Kortrijk. Wanneer Laurens De Bock wordt neergemaaid door Gueye neemt Olivier Deschacht zijn rol als wekker subliem op, maar De Bock wil vooral nog even snoozen. De microfoons langs de zijlijn luisterden gretig mee, geef uw oren vooral dus zelf de kost!

Zulte Waregem-spelers bouwen een feestje op het veld van de buren uit Kortrijk

Zulte Waregem won dit weekend uiteindelijk het onderonsje tegen KV Kortrijk met 1-2. Na de wedstrijd bouwden de mannen van Francky Dury een klein feestje op het veld en haalden ze een spandoek boven om hun afwezige supporters te bedanken. De Kortrijkse stewards hadden wellicht geen uitnodiging gekregen en speelden dan maar even voor opruimdienst.

Kompany als een kind in een snoepwinkel

Dat Vincent Kompany zich na de match tegen Standard niet heeft geblesseerd, kunnen we bijna een mirakel noemen. Een dolblije Kompany huppelde als een uitgelaten hengst in het rond nadat Dauda voor de verlossende treffer had gezorgd. Toch maar even langs een kinesist gaan, Vincent.