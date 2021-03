Ondanks code rood in Siena gaat Strade Bianche voorlopig door: "Alles is klaar"

Siena is sinds zaterdag code rood in Italië en dat nog tot maandag 8 maart. "Op dit moment gaan we ervan uit dat de wedstrijd doorgaat", klinkt het echter bij RCS. "Alles is klaar om de koers te organiseren."

"Met het virus kan er natuurlijk vanalles gebeuren, maar op dit moment hebben we nog geen bericht gehad dat de wedstrijd niet zou mogen plaatsvinden."

"Ook al is Siena nu code rood, dat heeft geen impact op de koers. Alleen op het publiek."