Nummer 1 van de wereld past na Doha ook voor Dubai met blessure

De 24-jarige Barty hoopt eind deze maand haar comeback te maken op de Miami Open, waar ze titelverdedigster is. Ze kampt met een blessure aan haar linkerbeen en laat voorlopig zowel Dubai als Doha links liggen.



Barty is bezig aan een wisselvallig seizoen. In aanloop naar de Australian Open schreef de Australische de Yarra Valley Classic nog op haar naam. Ze had maar twee sets nodig om de Spaanse Muguruza opzij te schuiven in de finale.

Maar op de Australian Open zelf kon ze het niet waarmaken. De publiekslievelinge botste in de kwartfinale van het eerste grandslamtoernooi op Karolina Muchova. Muchova speelde eerder ook Mertens naar huis.



Vorige week kreeg Barty een nieuwe dreun. Ze werd in Adelaide meteen uitgeschakeld door de Amerikaanse Danielle Collins (WTA 37).