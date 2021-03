Nick Nuyens over GP Samyn: "Na Kuurne kennen we de topfavoriet"

Met de GP Le Samyn is ook de Bingoal Cycling Cup, een waaier van eendagskoersen, aan zijn eerste manche toe. De Waalse openingskoers heeft zich weer aangesloten bij de organisatie van Nick Nuyens.

"Op eigen vraag zitten ze weer in ons circuit", legt Nuyens opgetogen uit. "Hun aanwezigheid is voor onze competitie zeker een sportieve meerwaarde. Dit is gewoon een mooie wedstrijd met veel kasseistroken in de finale."

Ook in de Waalse eendagskoers zijn wielerfans niet welkom. "Scènes zoals in Kortrijk zal je in Wallonië niet meemaken", doelt Nuyens op de aanwezigheid van veel (toevallige?) toeschouwers in Kortrijk tijdens Kuurne-Brussel-Kuurne.