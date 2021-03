Jonathan Pitroipa (ex-Antwerp) stopt "om persoonlijke redenen" met voetballen

De Burkinese flankspeler speelde tussen januari en juni 2018 een half jaar voor Antwerp. In die zes maanden op de Bosuil kon Pitroipa geen indruk maken. Hij speelde tien duels en kon daarin geen goals of assists afleveren.

"Ik wil met dit bericht aan al mijn fans aankondigen dat ik om persoonlijke redenen heb gekozen om een einde te maken aan mijn professionele carrière. Het is met veel reflectie en emoties dat ik dat doe."

De jaren voordien had Pitroipa wel naam gemaakt bij clubs als Freiburg, Hamburg en Stade Rennes. Voor zijn doortocht bij Antwerp speelde hij vier jaar in de Verenigde Arabische Emiraten bij Al-Jazira en Al-Nasr.

De voorbije 2,5 seizoenen was hij in de Franse tweede klasse aan de slag bij Paris FC. Daar werd vrijdag zijn contract ontbonden.



In eigen land was Pitroipa altijd een grote ster en dat had hij vooral te danken aan de Afrika Cup van 2013. Met Paul Put als bondscoach reikte Burkina Faso tijdens dat toernooi erg verrassend tot de finale waar Nigeria nipt te sterk bleek (1-0).

Pitroipa was goed voor twee goals en drie assists en werd achteraf uitgeroepen tot Speler van het Toernooi. Eind 2019 zette hij na 82 interlands (19 goals) al een punt achter zijn interlandloopbaan.