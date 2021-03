Joakim Noah zet na 13 seizoenen in de NBA een punt achter zijn carrière

De zoon van de Franse voormalige tennisser Yannick Noah werd in juni 2007 als negende gedraft door Chicago. Hij zou uiteindelijk 9 seizoenen spelen voor de Bulls.

Noah, die twee keer geselecteerd werd voor het All Star Game (2013, 2014), bereikte in 2011 met Chicago de finale van de Eastern Conference. In 2014 werd hij verkozen tot beste verdedigende speler in de NBA.

Na zijn periode bij de Bulls trad hij nog aan voor de New York Knicks (2016-2018) en de Memphis Grizzlies (2018-2019).

Vervolgens sukkelde hij met een achillespeesblessure, om uiteindelijk in maart 2020 bij de LA Clippers terecht te komen.

Joakim Noah speelde tussen 2009 en 2011 22 keer voor de Franse nationale ploeg. Met Les Bleus behaalde hij zilver op het EK van 2011.