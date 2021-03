Jérémy Doku moet met Rennes op zoek naar een nieuwe hoofdcoach

De veertigjarige Julien Stéphan was de voorbije jaren uitgegroeid tot een succescoach in Bretagne. In de Ligue 1 loodste hij Rennes vorig seizoen naar de 3e plaats, hun beste eindresultaat ooit.

De Bretoenen mochten rechtstreeks naar de poulefase van de Champions League, maar dat werd een fiasco met 1 op 18 en een logische laatste plaats in groep E.



Ook in de competitie loopt het niet van een leien dakje. Rennes (dat een match minder heeft gespeeld) staat na 27 speeldagen op de 9e plaats, op 21 punten van leider Rijsel. In de voorbije 6 matchen slaagde Rennes er niet in om te winnen. Ook in de Coupe de France ging de club er meteen uit.

Stéphan heeft de eer nu aan zichzelf gelaten en heeft ontslag genomen. Assistent Philippe Bizeul neemt voorlopig het roer over.

Rennes trok begin oktober een recordbedrag van 26 miljoen euro uit voor Jérémy Doku. De achttienjarige Rode Duivel liet in Frankrijk al flitsen van zijn talent zien, maar blijft er voorlopig wel steken op 3 assists in 27 matchen. Scoren deed hij nog niet.