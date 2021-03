Het TAS schrapt schorsing van Iraanse judobond na bewuste nederlaag

Iran kreeg de schorsing in september 2019 omdat topjudoka Saeid Mollaei, de wereldkampioen van 2018, op het WK in Tokio in augustus 2019 door Iraanse officials werd opgedragen met opzet zijn halve finale tegen onze landgenoot Matthias Casse te verliezen om zo niet te moeten uitkomen in de finale tegen de Israëliër Sagi Muki.

Iran zou zijn atleten al jaren hebben verboden om uit te komen tegen concurrenten uit Israël, een land dat door Iran niet wordt erkend.

Het TAS is van mening dat de Iraanse judofederatie inderdaad zware overtredingen op het IJF-reglement heeft gepleegd, maar ziet geen enkele legale reden om de federatie daarom voor onbepaalde tijd te schorsen.

Iraanse atleten werden sinds eind september uitgesloten van deelname aan alle judocompetities. Mollaei zelf kreeg een uitzondering. Hij kampt sinds eind 2019 onder de Mongolische vlag.

Het dossier wordt nu teruggestuurd naar de IJF, die echter voet bij stuk kan houden. Maar intussen kunnen Iraanse judoka's dus weer toewerken naar de Spelen.