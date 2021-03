Het Kroatische voetbal rouwt om voormalig bondscoach Zlatko "Cico" Kranjcar

Zlatko "Cico" Kranjcar, geboren en getogen in Zagreb, was vorige maand opgenomen in het ziekenhuis met leverproblemen. De Kroatische voetbalbond laat vandaag weten dat hij op 64-jarige leeftijd is overleden.

Kranjcar verdedigde tussen 1973 en 1983 de kleuren van Dinamo Zagreb. De aanvaller was er ook succesvol als trainer. Zo veroverde hij er de Kroatische dubbel in 1996 en 1998.



Kranjcar stond ook aan het roer van de Kroatische nationale ploeg tussen 2004 en 2006. Daar werd hij ontslagen na de mislukking op het WK van 2006.

De voetbalvader van Niko Kranjcar (36) bolde daarna nog uit bij Montenegro en in Iran en Qatar.