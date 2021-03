Golfers dragen rood en zwart om Woods te steunen: "Helpt mij door zware tijd"

Woods was geëmotioneerd door de actie en reageerde: "Het is moeilijk om uit te leggen wat het met mij deed toen ik al die rode shirts zag. Aan elk golfer en elke fan: jullie helpen mij echt om door deze zware tijd te geraken".

Sinds dinsdag ligt Woods in het ziekenhuis met enkele beenbreuken. Hij wordt overstelpt met steunbetuigingen van fans en collega's.

Na een operatie werd hij Woods overgebracht naar het Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles. "De operatie aan mijn been was een succes en ik stel het goed", vertelde de Amerikaan.