Broers Borlée over EK indoor in Polen: "We maken kans op medaille"

EK indoor als springplank voor Tokio

Opnieuw goud winnen op het EK indoor is het doel voor de Belgian Tornados. Al vertelt Kevin dat ze Torun eerder zien als een tussenstap richting de Olympische Spelen in Tokio deze zomer.

"In al die jaren is de indoorcompetitie nooit het belangrijkste doel geweest voor ons. Het was een springplank die, als we goede resultaten behaalden, een extra 'boost' moest geven voor de toekomst."

"Andere landen houden wel zeker rekening met ons. We maken ook kans op een medaille, ik zou liegen als ik dat ontken. Als we weer de kans krijgen op goud, gaan we er natuurlijk vol voor."