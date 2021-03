19-jarige kwalificatiespeler wint 1e ATP-toernooi waaraan hij deelneemt

Juan Manuel Cerundolo schreef een sprookje op het ATP-toernooi in Cordoba (Argentinië). De 19-jarige Argentijn stond voor het toernooi 335e op de ATP-ranking en had maar 1 droom: voor het eerst de hoofdtabel bereiken van een ATP-toernooi.

De kwalificaties overleefde Cerundolo. Verbazend genoeg wervelde de jonge Argentijn ook door de eerste rondes op de hoofdtabel. Voor de finale was Cerundolo de boeman van de Braziliaan Thiago Wild (ATP-122), de Serviër Miomir Kecmanovic (ATP-42), de Braziliaan Thiago Monteiro (ATP-74) en de Argentijn Federico Coria (ATP-85).

In de finale stond Cerundolo oog in oog met de Spanjaard Albert Ramos-Vinolas (ATP-46), het 5e reekshoofd in Cordoba. Maar Cerundolo was niet onder de indruk en stormde meteen naar setwinst zonder een spelletje te laten liggen (0-6).

In de 2e set nam Ramos de regie over (6-2). De jonge Argentijn klauwde terug in de beslissende set en brak liefst 3 keer door de opslag van Ramos (2-6).

Dankzij deze overwinning maakt Cerundolo een kangoeroesprong van plaats 335 naar 181 op de ATP-ranking. "Het was een ongelooflijke week. Ik kan het nog altijd niet geloven", reageerde Cerundolo.

Zijn kunststukje doet denken aan dat van zijn landgenoot Guillermo Coria. Die won in 2001 in Vina del Mar (Chili) op zijn 19e eveneens het eerste ATP-toernooi waaraan hij deelnam.