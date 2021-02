Wie is Davide Ballerini, de nieuwste winnende wolf van Deceuninck-Quick Step?

Een complete verrassing is zijn naam op de erelijst niet, maar Davide Ballerini heeft gisteren zijn liefde voor Vlaanderen en zijn klassiekers met verve geïllustreerd in de Omloop Het Nieuwsblad. Wat moet u weten over de Italiaanse Flandrien in het team van Patrick Lefevere?

Of Davide Ballerini (26) het nieuwe goudhaantje van Deceuninck-Quick Step zou worden, vroeg onze presentator aan Michel Wuyts en co in de voorjaarsspecial van onze podcast De Tribune. Onze commentator temperde de verwachtingen na het dubbele salvo van de 26-jarige Italiaan in de Ronde van de Provence midden februari. Met die dubbele ritzege had hij namelijk grofweg evenveel zeges geboekt als in zijn eerste profjaren samen, klonk het. Nochtans stond het min of meer in de sterren geschreven dat Ballerini Vlaanderen op een dag zou omarmen. Hoe kan het ook anders met zo'n achternaam? Davide is geen familie van Franco Ballerini, die op 7 februari 2010 op 45-jarige leeftijd het leven liet bij een ongeval tijdens een autorally. Ballerini, mee groot geworden in de Mapei-stal van Patrick Lefevere, won Parijs-Roubaix in 1995 en 1998. Zijn eerste echte klassieke zege boekte hij ook al in 1995 met... de Omloop Het Volk.

Parijs-Roubaix 1998: Johan Museeuw valt zwaar in het Bos van Wallers, Franco Ballerini topt Mapei-podium

2019: eerste kennismaking in Kuurne

Patrick Lefevere legde Ballerini eind 2019 natuurlijk niet vast voor zijn achternaam, maar kwam na de tip van ex-renners Filippo Pozzato en Luca Mazzanti (zijn manager) tot de conclusie dat Ballerini in het keurslijf van The Wolfpack zou passen. In 2019 had Ballerini in het shirt van Astana al eens van het Vlaamse werk geproefd. Zijn debuut in de Omloop eindigde met een val, een dag later stak hij wel al zijn neus aan het venster in de finale van Kuurne-Brussel-Kuurne. Al werd hij toen al met de neus op de feiten gedrukt: Ballerini was niet opgewassen tegen het overwicht van Deceuninck-Quick Step en zag vanaf de eerste rij hoe Bob Jungels in Kuurne zijn solo lanceerde.

2020: geen klassiekers door overlapping met de Giro

Het Vlaamse vuur in Ballerini was helemaal aangewakkerd en in 2020 mocht hij zijn droom concretiseren in het blauwe shirt van Lefevere. Ballerini schopte het evenwel niet tot in het zevental van het openingsweekend, maar maakte van de nood een deugd en kwam ijzersterk uit de lange lockdown. De Noord-Italiaan, die resideert in Lugano, verfraaide de voor zijn ploeg geplaagde Ronde van Polen (na de val van Fabio Jakobsen) nog wat meer (naast de eindzege van Remco Evenepoel) met een verrassende sprintzege in de slotrit. Ballerini was helemaal gelanceerd en zou de daaropvolgende weken een zeer constante reeks neerpennen: 2e op het Italiaanse kampioenschap, 6e op het EK, 4e in de Druivenkoers en 2e in de Brussels Cycling Classic. De voorjaarsklassiekers in het najaar moest hij echter missen aangezien de ploegleiding hem in het achttal voor de Giro had gepositioneerd. Daar onderstreepte hij nog eens zijn polyvalentie: de ene dag lead-out voor Alvaro Hodeg, de andere dag sprintalternatief in de lastige ritten en tussendoor schakel in de roze trein van Joao Almeida.

"Dit was tegen zijn natuur: hij is aanvallend ingesteld"

In de Onderwijslaan in Ninove vielen gisteren dus alle puzzelstukjes in elkaar. "We wisten al dat we weer iemand hadden die supersnel is en die de hellingen heel goed verteert", analyseerde ploegleider Tom Steels. "Normaal was hij vorig jaar al gereserveerd voor de klassiekers, maar door de rare kalender is hij naar de Giro gegaan en daar heeft hij ook schitterende dingen laten zien." "We zullen hem nog zien in deze koersen. Hij is hier voor gebouwd. Dat is ook een van de redenen waarom hij naar onze ploeg is gekomen." "Wij zullen nog veel plezier aan hem beleven, maar dat geldt ook voor de wielerliefhebbers. Hij koerst graag." "Dit was eigenlijk tegen zijn natuur, want hij is meer aanvallend dan afwachtend ingesteld. Maar met zijn positie en steun in de ploeg heeft hij in de Omloop verstandig gekoerst."

