VIDEO: Autocoureur schuift ondersteboven over circuit, maar hij maakt het goed

De tweede Formule E-race van het nieuwe seizoen eindigde gisteren met een rode vlag in de slotminuten. Alex Lynn (Mahindra Racing) was de lucht ingevlogen na een duel met de Jaguar van Mitch Evans. De Engelse coureur sloeg over de koop en schoof ondersteboven de muur in.

Evans sprong zijn raceauto uit om Lynn te hulp te schieten. De 27-jarige Engelsman moest voor verzorging naar het ziekenhuis in Riyad.

Na een uitgebreid onderzoek mocht hij naar huis om te revalideren. Voor de volgende race heeft Lynn nog even tijd. De 3e manche van het WK vindt pas op 10 april in Rome plaats.