Top 2 in Eastern Conference verliest, Utah Jazz herpakt zich na valse noot

De Philadelphia Sixers botsten op de Cleveland Cavaliers, de 14e in de stand. Het is de 12e nederlaag voor Philadelphia dit seizoen.

Brooklyn laat kans op leidersplaats liggen

Brooklyn kon het niet waarmaken en ging met 98-115 de boot in, al was James Harden goed voor 29 punten. Vedette Luka Doncic dirigeerde de Mavericks met 27 punten, 6 rebounds en 7 assists naar winst. En Kristaps Porzingis (18 ptn, 6 rbs) droeg bij zijn rentree na blessure meer dan zijn steentje bij.

Utah Jazz kan weer winnen

Utah Jazz blijft zo solide leider in de Westen Conference. Utah heeft 12 van zijn laatste 14 wedstrijden gewonnen. Het was zijn 27e seizoenszege.

In de Western Conference won leider Utah Jazz tegen Orlando met 109-124. Utah herpakt zich nadat ze vrijdag verloren hadden tegen Miami. Dat was nog maar het 7e verlies dit seizoen, Donovan Mitchell was matchwinnaar met 31 punten en 6 assists.

Opvallend: 10e triple double voor Westbrook

Een nieuwe dag, een nieuwe triple double voor Russell Westbrook. De 32-jarige Amerikaan van Washington tekende voor 19 punten, 14 rebounds en 12 assists tegen Minnesota. Washington won met 128-112.

Voor de nieuwkomer bij de Wizards is het zijn 10e triple double van het seizoen. Westbrook sluipt zo dichter bij het record van James Harden (13). Hij is pas de 3e speler die erin slaagt om 10 of meer triple doubles in het eerste seizoen bij een nieuwe ploeg te scoren. En Westbrook had daar maar 24 duels voor nodig.