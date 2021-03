Tim Declercq koerste en keek: "Pidcock is dé verrassing van het weekend"

"Als hij echt goed is, ben ik er rotsvast van overtuigd dat zelfs Wout en Mathieu hem er op een helling niet afrijden. Die gast is zo explosief en zo’n hypertalent. Dat is niet normaal."

Deceuninck viel niet alleen op door de zege van Ballerini, het was vooral de aanvalslust van Julian Alaphilippe die in het oog sprong.

"Ik heb niet die explosiviteit om op de hellingen de boel te forceren, dus ben ik heel tevreden met de rol die ik heb in het team. In de Omloop was het mijn taak om de koers van bij de start te controleren."

"Het is leuk als je een bijdrage hebt geleverd aan een overwinning van de ploeg", zei de werkmier van Deceuninck-Quick Step in onze Facebook Live gisteravond. "Ik weet dat ik zelf zou tekortschieten in een finale, tenzij het een hele lange slopende koers is."

Davide Ballerini is oppermachtig in massasprint (!) in Omloop Het Nieuwsblad

Hoe kwam het dat er in Kuurne zo weinig volk van D-QS in het uiteindelijke pelotonnetje zat? (Mauro Pauwels)

Deceuninck-QuickStep kwam zaterdag ijzersterk voor de dag, maar kon zijn stempel niet drukken in Kuurne. Hoe schat Tim Declercq de prestatie van zijn ploeg in?

"We kwamen in Kuurne met een heel andere ploeg aan de start. Met de sprinters is het altijd zaak om te kijken of ze over de Kwaremont geraken. En renners als Lampaert en Stybar hadden nog wat last van hun val in de Omloop. Dat zijn al meteen 2 pionnen minder."

"Maar uiteindelijk zaten er met Kasper Asgreen en Bert Van Lerberghe wel 2 van onze mannen in de finale. Er was een kansje om het af te maken, maar in verhouding hadden we wel een sterkere ploeg aan de start in de Omloop."