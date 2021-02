Play-offs hockey: Gantoise lijdt eerste seizoensnederlaag, Léopold profiteert

13 speeldagen lang had Gantoise niet verloren, maar daar kwam vandaag verandering in. Zonder enkele Argentijnen, die aan de kant staan na een positieve coronatest, moest de leider zijn meerdere erkennen in Racing. Het team van Red Lion Victor Wegnez won met 2-1.

Daardoor ziet Gantoise achtervolger Léopold tot op 2 punten naderen. Het team uit Ukkel won van Dragons uit Brasschaat met 4-3. Het waren allemaal internationals die scoorden: Boon (2x) en Plennevaux (2x) voor Léopold, Van Aubel (2x) en Denayer voor Dragons.

Gantoise voert de stand in groep A aan met 18 punten, voor Léopold (16), Racing (12) en Dragons (11).



In groep B leiden de Watducks met 19 punten voor Orée (16), Leuven (11) en Beerschot (11).