De sterren voor Kuurne-Brussel-Kuurne: sprinters of Deens bisnummer?

Wordt Kuurne-Brussel-Kuurne het tweelingsbroertje van de Omloop Het Nieuwsblad en krijgen we ook vandaag een (massa)sprint? Die kans zit er dik in, zo leiden we af uit de sterrenkeuze van onze juryleden.

***

Arnaud Démare (Groupama-FDJ) bewees in de Giro d'Italia dat hij tot het rijtje topsprinters gerekend mag/moet worden, maar de Franse kampioen is dit seizoen nog niet op dreef. De zegekoning van 2020 bleef op zijn honger zitten in de Provence. Doet hij vandaag beter dan zijn 2e plaats in 2018 in Kuurne? Zijn grootste belager lijkt uit Noorse hoek te komen. Alexander Kristoff (UAE) speelde gisteren een hele dag verstoppertje, maar zat klaar om in Ninove zijn handen in de lucht te steken. Tot een lekke band op 2 kilometer van de finish roet in het eten gooide. Volgt zijn revanche vandaag?

**

Alpecin-Fenix spaarde kopstukken Mathieu van der Poel en Tim Merlier voor deze semiklassieker. Met de Nederlandse kampioen en de voormalige Belgische kampioen kunnen ze verschillende tactieken toepassen. Merlier is het belangrijkste wapen voor een massasprint, Van der Poel kan de boel forceren met een aanval en mag zeker niet uitgevlakt worden in een spurt van een omvangrijke groep. De eerste niet-sprinter in het lijstje is Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step). De Deen schudde vorig jaar een ijzersterke solo uit zijn dijen en onze jury gelooft dat hij dat kabinetstukje in zijn Deense kampioenentrui kan herhalen.

*