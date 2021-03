David Goffin: "Heb moeilijke maanden beleefd, maar ben nu mentaal fris"

David Goffin toonde zich gisteren - in een driesetter waarin hij zijn niveau stelselmatig met gepaste tred opkrikte - een maatje te groot voor de Spanjaard Roberto Bautista Agut.

Met zijn 5e ATP-titel lijkt onze 30-jarige landgenoot komaf te maken met duistere maanden waarin hij meer wedstrijden en vertrouwen verloor dan hem lief was. Op de persconferentie na de finale gaf Goffin ootmoedig toe dat zijn slechte prestaties hem vorig jaar hoog zaten.

"Ik heb in de finale in Montpellier mijn beste match van de week gespeeld. Alle puzzelstukjes zijn in elkaar gevallen. Zo begon mijn service plots te draaien en ben ik echt in de match gegroeid. Ik ben supertrots op deze overwinning", zei Goffin.

"Het is duidelijk dat het werk met mijn nieuwe ploeg begint te lonen. Ik heb in de winter hard gewerkt, fysiek en technisch. Het was vooral zaak om mijn zelfvertrouwen op te krikken na een zeer moeilijk jaar."

"Die corona-uitbraak is een schok geweest voor mij. Alles veranderde in korte tijd en ik had het daar heel moeilijk mee. Ook na mijn vroege exit in Australië heb ik de moed niet laten zakken. Ik ben positief en vastberaden gebleven."

"De veranderingen in mijn entourage (met een nieuwe coach, red) eind vorig jaar hebben me een boost gegeven. Het harde werk werpt zijn vruchten af, want deze ATP-titel is een overwinning van de nieuwe ploeg rond mij."

"Ik ben beter op alles voorbereid. Ik ben mentaal fris, nu ik weet wat ik kan verwachten. Ik neem de zaken wat lichter en rustiger op. Ik wind me niet meer zo snel op, ik pas me aan aan de situatie."

"Ik voel me goed en wil deze lijn deze week doortrekken in het toernooi van Rotterdam. Maandag reizen, dinsdag trainen en dan woensdag mijn eerste wedstrijd. Dat gaat snel en dat is goed, want dan moet ik niet te veel nadenken. Ik hoop daar hetzelfde hoogstaande tennis te brengen als in de finale van Montpellier."