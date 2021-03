Beelden die je móét zien: Loena Hendrickx springt, tolt en blinkt

Hendrickx' liefde voor de sport is zwaar op de proef gesteld. De voorbije twee jaar was het dikwijls starten en meteen weer stoppen (door blessures). Gelukkig lijkt het ergste nu voorbij.

In Den Haag liet Loena Hendrickx met 204,68 punten een persoonlijk record optekenen. Het was nog maar de tweede keer dat de 21-jarige Kempense de grens van de 200 punten doorbrak.

In die donkere periode had Loena Hendrickx veel steun aan haar oudere broer Jorik, zelf tweevoudig olympiër en ervaringsdeskundige in blessures. Sinds vorig jaar is Jorik Loena's tweede coach, naast Carine Herijgers.



Jorik Hendrickx: "Het is ook voor mij emotioneel zeer zwaar geweest toen Loena zo vaak out was. Ik ben niet alleen haar coach, maar ook haar broer. Loena is door een heel moeilijke periode gegaan. We hebben haar er echt moeten doorsleuren, maar nu staat ze mentaal ijzersterk."

"Het voordeel: Loena geraakt altijd zeer snel in vorm, omdat ze supergetalenteerd is. Ik heb er nooit aan getwijfeld dat ze zou terugkeren op haar oude niveau. Nu is ze écht terug. Ze werkt superhard, we kruisen de vingers dat ze gezond mag blijven."



Inge Van Meensel zocht Loena en Jorik Hendrickx vorige week op voor een reportage in Sportweekend. Plaats van afspraak: het Eilandje in Antwerpen. De ontmoeting leverde fantastische beelden op.