Stoffel Vandoorne mag kwalificaties niet rijden na crash van Venturi-bolide

De rijders van Mercedes, onder wie Stoffel Vandoorne, en Venturi Racing zijn zaterdag uitgesloten van de kwalificaties voor de tweede manche van het Formule E-kampioenschap in Diriyah in Saudi-Arabië. Dat is een gevolg van het onderzoek van de Internationale Automobielfederatie (FIA) naar de crash van Venturi-rijder Edoardo Mortara in de derde vrije training.