Sep Vanmarcke (3e): "Missie geslaagd", Jasper Stuyven (83e): "Niet te veel zorgen maken"

Sep Vanmarcke is tevreden met zijn podiumplaats in de Omloop Het Nieuwsblad. Philippe Gilbert (5e) had met al zijn ervaring dan weer een massasprint verwacht. Lees en bekijk hieronder de reacties van de Belgische deelnemers aan de Vlaamse openingskoers.

Vanmarcke: "Vroeg aangegaan in de sprint"

Sep Vanmarcke heeft voor de 4e keer in zijn carrière het podium gehaald in de Omloop. Net als in 2017 en in 2018 finishte hij als 3e, in 2012 won hij. "Ik wilde nog eens goed zijn in de Omloop, dat was toch al een paar jaar niet meer gelukt. En natuurlijk wilde ik ook graag goed beginnen bij mijn nieuwe ploeg", vertelt de 32-jarige coureur van Israel Start-Up Nation. "Dat het in een sprint zou gebeuren, had ik nu niet meteen verwacht. Ik probeerde zo goed mogelijk te volgen en ik bleef maar opschuiven. Ik wist dat ik Ballerini niet zou kunnen kloppen, dus wilde ik hem uit zijn kot lokken door vroeg aan te gaan. Dat was voor mij net voldoende om 3e te worden. Missie geslaagd dus." Onderweg kwam Vanmarcke nochtans ten val. "Dat is altijd mijn deel", zucht hij. "In het gevecht in de aanloop naar de Wolvenberg zat ik goed vooraan, maar plots gingen ze neer voor mij. Ik koos het verkeerde gat en lag erbij." Wereldkampioen Julian Alaphilippe koerste iets te gretig volgens hem. "Als hij de kop nam, ging het altijd 5 km/u per sneller. Ik denk dat hij zichzelf een beetje de das omgedaan heeft door zijn sterkte en enthousiasme. Als hij gewoon meegedraaid had zoals iedereen tot op de Muur dan was hij daar weggereden en had niemand hem nog teruggezien." "Maar goed, Deceuninck-Quick Step heeft nog altijd gewonnen en de winnaars hebben altijd gelijk."

Gilbert: "5e is zeker niet slecht voor mij"

Een massasprint in de Omloop staat normaal gezien niet op het menu. "Dat het een massasprint zou worden, voelde ik al van bij de start", reageert nummer 5 Philippe Gilbert. "Het was een snelle, maar gesloten koers met ook een kleine ontsnapping. Declercq reed een heel hoog en constant tempo. Met ook nog tegenwind in de laatste 70 km zijn dat de perfecte ingrediënten om alles weer samen te laten komen."

"Zelf zat ik na de Molenberg wat ver, maar ik heb nooit gepanikeerd. Er waren veel ploegen niet mee, waardoor we de achtervolging goed konden organiseren. Een 5e plaats is voor mij zeker niet slecht", besluit de renner met bouwjaar 1982.



Anonieme Stuyven: "Niet de benen waarop we gehoopt hadden"

"We wilden ons op de achtergrond houden, maar we zijn daar blijven steken", analyseerde Jasper Stuyven de teleurstellende race van Trek-Segafredo. "Het was niet de dag waarop we gehoopt hadden." "Op de Molenberg zat ik redelijk goed, maar ik verloor het momentum. Ik was niet mee en ik denk dat het duidelijk is dat we niet over de benen beschikten die we moesten hebben." "We moeten eens overleggen over wat er is misgegaan. Maar we proberen ons niet te veel zorgen te maken." De winnaar van vorig jaar reed nog maar zijn eerste koers van het seizoen. "Maar dat mag geen excuus zijn. We moeten het elders zoeken", besloot de 83e in de daguitslag.

Van Avermaet (33e): "Aanval van Alaphilippe was ambetant voor mijn koers"

"Het was een gemakkelijke koers tot de Molenberg", vertelde Greg Van Avermaet, die op de kuitenbijter meesprong met Julian Alaphilippe en co. "Ik was tevreden met die mooie groep, maar na de aanval van Julian was het moeilijk om de achtervolging op gang te krijgen en de verschillen waren superklein." "Die aanval was wel ambetant voor mijn koers, ja. Ik dacht dat hij pas op de Muur zou aanvallen." "Het was moeilijk om het verschil te maken richting Ninove en als we met zo'n groep naar de finish gaan, dan maak ik geen enkele kans." "Het is spijtig dat ik hier niets haal, maar het was een beetje atypisch met die sprint. Ik had op een zwaardere koers gehoopt."

Naesen: "Wist na de Bosberg hoe laat het was"

"Ik heb het al vaak gezegd: als er tegenwind is, dan kan het een massasprint worden in deze finale met brede wegen", reageerde Oliver Naesen (19e). "Na de Bosberg zag ik hoe Alaphilippe en Asgreen de kop namen. Toen wist ik hoe laat het was. Het waren spijtige omstandigheden."

Omloop Het Nieuwsblad klassement naam ploeg resultaat 1 Davide Ballerini DQT 4:43:03 2 Jake Stewart GFC +0 3 Sep Vanmarcke ISN +0 4 Heinrich Haussler TBV +0 5 Philippe Gilbert LTS +0 6 Alex Aranburu AST +0 7 Florian Sénéchal DQT +0 8 Matteo Trentin UAD +0 9 Kévin Geniets GFC +0 10 Nils Politt BOH +0 alles weergeven