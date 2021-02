Renaat Schotte: "Deceuninck beschikt over het rijkste schaakbord"

Zal Trek-Segafredo revanche nemen nadat ze door de mand gevallen zijn? (Corneel Lemants)

Renaat Schotte: "Ik was heel verbaasd dat noch Stuyven, noch Pedersen, noch Theuns mee waren voorin. Ik weet niet wat er met die mannen gebeurd is."

Jasper Stuyven: "Niet de dag waar we op hadden gehoopt"

Zal de tandem Naesen - Van Avermaet werken op termijn? (Aaron Geenens)

Renaat Schotte: "Daar twijfel ik niet aan. Vandaag was niet het soort wedstrijd waarin we dat hadden kunnen zien. Van Avermaet zat alleen in dat groepje waaruit Alaphilippe wegreed. Dat is net de situatie waarin hij niet mag zitten."

"Als ze met z'n tweeën in een grote finale zitten, is dat een wereld van verschil. Dan kan je echt wel makkelijker schuiven en tactisch antwoorden op demarrages. In een finale waar het echt van details afhangt, is dat levensbelangrijk. De omstandigheden vandaag waren er niet om een groepje te laten wegrijden."

"Alaphilippe heeft, achteraf bekeken, dan nog zijn troefkaart op het verkeerde moment uitgespeeld. Je ziet dat het onmogelijk was om nog weg te rijden op de Bosberg omdat de groep te groot was."

"Dat Ballerini gewonnen heeft, is in dat opzicht geen verrassing, want hij behoorde tot de favorieten. Wel verrassend is de manier waarop, in zo'n grote groep."