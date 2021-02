LA Lakers weten opnieuw wat winnen is, Kevin Durant mist All Star Game

Door de blessure van sterkhouder Antony Davis en de afwezigheid van Dennis Schröder (coronaprotocol) kwamen de Lakers er de voorbije week niet aan te pas in de NBA. Ze verloren vier keer na mekaar en zakten daardoor weg naar de derde plaats in het Westen.

Tegen Portland kon de titelverdediger opnieuw rekenen op Schröder en blijkbaar inspireerde de aanwezigheid van de Duitse spelverdeler het team van coach Frank Vogel.

Na de rust nam LA afstand van Damian Lillard en co. om uiteindelijk te winnen met 102-93. Schröder was goed voor 22 punten, maar de Man van de Match was opnieuw LeBron James. Zijn indrukwekkende "statline": 28 punten, 11 rebounds, 7 assists, 4 steals en 3 blocks.