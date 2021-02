Fransman David Gaudu wint in eigen land de Faun-Ardèche Classic

Niet alleen in Vlaanderen en het Midden-Oosten werd er zaterdag gekoerst, ook in Frankrijk schoot een peloton zaterdagochtend uit de startblokken. Het ging snel en het regende aanvallen in de beginfase. Uiteindelijk schudde een groep van vier zich na 37 km los van het peloton.

Maximaal gunde het peloton hen vier minuten, Groupama-FDJ en Cofidis controleerden het pak. De opeenvolging van hellingen liet zich voelen, op de derde klim van de dag sprongen met Mikkel Frolich en Laurens Huys twee jongens weg uit het peloton. Snel lieten ze de kopgroep achter zich en gingen ze op zoek naar de zege.

In het peloton roerde Alberto Bettiol zich al eerste van de favorieten. Hij kreeg David Gaudu en Ion Izagirre met zich mee, ook Jakob Fuglsang en Hugh Carthy pikten aan, net als Champoussin. Het was Huys die het langst tegensputterde, maar uiteindelijk moest ook hij voor de bijl op 23 km van het eind en ontstond er een nieuwe kopgroep.

Carthy besloot niet te wachten op de Côte de Saint Romain de Lerps. Hij rondde de top met vijf seconden voorsprong op Gaudu en Champoussin. Zij keerden in de afdaling terug bij de koploper, er waren dus drie leiders met nog één col voor de boeg.

De Côte du Val d'Enfer zou voor de beslissing zorgen. Carthy moest lossen. Champoussin haakte in het wiel van Gaudu, die zijn landgenoot uiteindelijk aftroefde in de sprint.