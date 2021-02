De Wielermanager-kopman van de renners zelf? "Geld op Alaphilippe kan nooit kwaad"

Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix): "Ik heb zelf niet meegedaan. Misschien moet ik hem in de bus nog snel invullen. Laat ons hopen dat we met Dries De Bondt een eigen kopman kunnen zetten."

Jasper Stuyven (Trek-Segafredo): "Mezelf dan zeker of iemand van Trek. Of de benen goed zijn? Als ik zou starten met het gevoel dat ik niet kan winnen, dan zou dat jammer zijn voor een klassieker."

Yves Lampaert (Deceuninck-Quick Step): "Alaphilippe. Hij straalt in zijn vel en heeft in de Provence bewezen dat hij in supervorm is."

Tiesj Benoot (DSM): "Apahilippe. Ik heb hem zien rijden in de Provence en gehoord van de renners die er reden dat hij in orde is. Hij heeft vorig jaar in de Ronde van Vlaanderen bewezen dat hij dit werk ook aan kan."

Greg Van Avermaet (AG2R): "Ik denk dat Ballerini goed is. Prijs/kwaliteit zou ik zeggen. Dat is misschien wel de beste gok."

Dries De Bondt (Alpecin-Fenix): "Ik zou op Yves Lampaert spelen."

Jens Keukeleire (EF): "Ik zou mezelf moeten zeggen, maar een beetje geld inzetten op Alaphilippe kan nooit kwaad."

Oliver Naesen (AG2R): "Misschien toch Jasper Stuyven. Zelfde aanpak als vorig jaar, rustig en veel vertrouwen. Hij heeft bewezen dat hij het kan."

Victor Campenaerts (Qhubeka-Assos): "Je moet altijd vertrouwen hebben in jezelf. En anders Greg Van Avermaet. Hoe hij reed in Haut-Var was indrukwekkend."