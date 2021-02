Belg solliciteert voor Puskas Award met verbluffende goal in Engelse beker

"Een ongelooflijk doelpunt", reageerde Elisha Sam na afloop met een brede grijns. "Ik kon niet koppen op de voorzet, dus probeerde ik het op deze manier. Ik raakte de bal goed en zag hem over de keeper in doel gaan. Ik werd helemaal gek in mijn hoofd."

"Dit is uiteraard en met voorsprong het mooiste doelpunt dat ik ooit gemaakt heb", lachte hij. "Het was echt wel mijn bedoeling. Ik ben blij dat ik mijn team geholpen heb door te scoren."