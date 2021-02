Antwerp Giants verliezen nu ook Ibrahima Fall Faye aan Monaco

Antwerp bevestigde de overstap van Fall Faye, dit seizoen goed voor gemiddeld 13,6 punten en 4,4 rebounds per match. Monaco merkte de Senegalees op in de poulefase van de EuroCup, waarbij de 2 ploegen in dezelfde groep zaten.

"We hadden Ibrahima hier graag het seizoen zien uitspelen, maar wilden hem, net zoals Speedy, niet de kans ontnemen om in een hoger aangeschreven competitie te spelen", verwoordt Antwerp.

Door het vertrek van Faye en de langdurige blessure van Roby Rogiers zitten de Giants plots krap onder de borden.

"We willen benadrukken dat er niets is gewijzigd aan de sportieve ambities", maakt de club zich sterk. "De technische staf is op zoek naar vervangers."



Fall Faye speelde eerder in Frankrijk, bij Elan Chalon en Poitiers, waar Leuven Bears hem in 2018 haalde. Sinds 2019 speelde hij in Antwerpen.