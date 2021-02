Wordt er een Belg wereldkampioen indoorroeien? Kijk zaterdag naar de livestream van het WK

Ward Lemmelijn voetbalde jarenlang bij Roda JC en Visé, maar verkoos uiteindelijk zijn studies aan de PXL af te maken. Daar ontdekten ze in 2018 zijn talent voor indoorroeien, en vanaf dan ging het snel.

Hij werd meteen Belgisch, Europees en Wereldkampioen op de ergometer. Sinds enkele maanden is Ward zich volop aan het toeleggen op het Olympisch roeien in openlucht, waarin hij nu al gezien wordt als een kanshebber voor eremetaal in Parijs 2024.

Toch blijf Ward ook specifiek trainen op de ergometer, aangezien het daar allemaal voor hem begonnen is.