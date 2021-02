Wielermanager: dit is de ploeg van Sporza-kampioen Tom Vandenbulcke

Wie niet met achterstand op de grote groep wil starten, heeft nog tot de start van de Omloop Het Nieuwsblad (rond 11u) om in de huid van de Sporza Wielermanager te kruipen. Sporza-presentator Tom Vandenbulcke stippelde 3 jaar na elkaar een meesterplan uit dat hem tot winnaar van onze redactie maakte. Hij geeft je in deze laatste rechte lijn zijn ultieme richtlijnen mee.

“Als je de grote drie niet hebt, zal dat toch pijn doen”

Kiezen is sowieso verliezen als manager van je eigen ploeg in de Sporza Wielermanager. Er moeten harde knopen worden doorgehakt om binnen het maximale budget te blijven. Over één ding heeft “manager” Vandenbulcke niet getwijfeld. “Hoeveel ik ook al aan mijn ploeg gepuzzeld heb, de eerste 3 namen op mijn blad zijn altijd Alaphilippe, Van Aert en Van der Poel. Als je die niet kiest, zal het toch pijn doen, vrees ik.” “Als ik het goed heb, hebben 38 van de 168 renners aan de start van de Omloop dit jaar nog geen koers gereden. Het is dus raden naar de vorm van klassieke renners zoals Stuyven, Benoot, Kragh Andersen, Kung, enzovoort. Komt Stuyven – de winnaar van vorig jaar – goed terug van zijn hoogtestage op de Teide of moet hij er nog inkomen?” In team Vandenbulcke wordt naar de langere termijn gekeken. “Je kan geneigd zijn om allemaal mannen te kiezen die kunnen scoren in het openingsweekend, terwijl daarna nog veel koersen volgen met uiteenlopende profielen: de Strade Bianche, Milaan-Sanremo of Parijs-Roubaix. En dan heb je aan het einde natuurlijk nog het Ardense luik.” “Ik kijk daarom ook naar mannen die op verschillende parcoursen uit de voeten kunnen. Het is ook daarom dat ik niet twijfel over de vraag of je de grote 3 in je ploeg moet hebben.”

Ik weet niet precies waarom, maar mijn gevoel zegt dat dit ook het voorjaar van Florian Sénéchal kan worden.

Selectiecriteria: snelheid in de benen

Naast de grote drie heeft Tom Vandenbulcke ook niet getwijfeld over Greg Van Avermaet. “Hij rijdt altijd constant en hoeft niet te winnen om veel punten te scoren." "En ik weet niet precies waarom, maar mijn gevoel zegt dat dit ook het voorjaar van Florian Sénéchal kan worden. Hij is beresterk en heeft een goeie finish in de benen.” Dat laatste is een criteria waarop sowieso streng geselecteerd wordt binnen team Vandenbulcke. “Ik let er goed op dat renners snelheid in de benen hebben. Benoot vind ik een topcoureur, maar hij heeft geen sprint." "Iemand als Pedersen heeft dat wel. In een sprint met een uitgedunde groep of zelfs met het halve peloton zal hij altijd snel zijn. Al voelt Pedersen wel nog altijd aan als een gok.”

Als je Pogacar nu al hebt en hij wint de Strade, dan kan hij iemand zijn met wie je het verschil maakt.

“De P van Pedersen brengt mij trouwens ook bij de P van Pogacar. Uiteraard is hij vooral een ronderenner, maar ik denk dat hij veel kans maakt om de Strade Bianche te winnen gezien de vorm die hij al toont."



"Later is hij ook bij de favorieten voor de Waalse Pijl en Luik. Als je hem nu al hebt en hij wint de Strade, dan kan hij iemand zijn met wie je het verschil maakt.”

Stel dat Pogacar nu ook nog Milaan-Sanremo zou rijden, dan had ik hem meteen geselecteerd. Want ook die koers kan hij zeker winnen. Maar ik vrees dat dat niet zal gebeuren, en dan is het de vraag of je hem nu al neemt of hem pas later in je ploeg transfereert.”

“Mijn geheime wapen ligt nu op straat”

Transfers. Het woord is gevallen. Ook dat maakt deel uit van het takenpakket van een goede (Sporza-)wielermanager. “Corona kan een vervelende factor worden. Wat als 1 van je toppers aan de kant moet na een positieve test? Dan moet je misschien een ongeplande transfer overwegen.” “Ik wacht liefst zo lang mogelijk, tot na Parijs-Roubaix, om transfers te doen. Dan is het tijd om Hirschi en co. erin te brengen. Maar ik probeer toch nu al enkele mannen te hebben die in het Ardennen-luik aan bod zullen komen.” “Dylan Teuns bijvoorbeeld, maar ook Tom Pidcock en Romain Bardet. Die laatste is misschien een verrassende keuze, maar hij gooit het dit jaar over een andere boeg en hij kan echt wel een eendagswedstrijd rijden, zoals hij bewees in de Strade en Luik-Bastenaken-Luik." "Bardet start zelfs in de Omloop. Ik had hem graag geheim gehouden, maar deze tip ligt nu dus op straat.”

Jordi Meeus en David Dekker