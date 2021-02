Ian Stannard en Greg Van Avermaet deden het nog niet zo lang geleden: 2 jaar na elkaar de Omloop Het Nieuwsblad winnen. Volgens zijn vriendin Elke Bleyaert kan Jasper Stuyven ook tot dat rijtje toetreden. "Zijn voorbereiding was perfect en hij is heel ontspannen. Dat is meestal een goed teken", zegt ze op MNM.