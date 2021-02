Voetbalwereld rouwt om Albert Bers, eerste bondscoach vrouwenploeg

Bers stond van 1976 tot 1990 aan het roer van het nationaal vrouwenelftal. "Hij was daarmee een pionier, want hij leidde ons land bij de eerste vrouweninterlands ooit", schrijft de KBVB.

Verder coachte de voormalige speler van Sint-Truiden ook verschillende mannenploegen in de nationale reeksen. Germinal Ekeren, Sint-Truiden en Winterslag loodste hij naar de titels in de tweede klasse.

Bers was ook coach van het nationaal militair elftal. "We willen Albert Bers bedanken voor zijn toewijding aan onze voetbalsport en in het bijzonder voor zijn inzet voor het vrouwenvoetbal", aldus de KBVB. "Wij bieden de familie, zijn naasten en vrienden onze oprechte deelneming."