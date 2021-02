Sep Vanmarcke slaat bladzijde om: "Opnieuw meespelen met de grote jongens"

"Ik heb een miserabel 2020 achter de rug", liet Vanmarcke optekenen. "Het kan dit jaar alleen maar beter gaan. Het seizoen was zo verkapt dat ik in het tweede deel maar een handvol wedstrijden heb gereden." Na 4 jaar bij EF Education koos Vanmarcke afgelopen winter voor een nieuw avontuur aan de zijde van die andere topaanwinst Chris Froome bij Israel Start-Up Nation.

Exact 9 jaar geleden kende Sep Vanmarcke in de Omloop zijn grote doorbraak bij de profs. Hij klopte Tom Boonen en Juan Antonio Flecha in de sprint. Nadien volgde een reeks ereplaatsen, maar een andere grote voorjaarsklassieker winnen zat er (nog) niet in.

Belgische ondersteuning

Dit voorjaar kan Vanmarcke in elk geval weer rekenen op een team dat volledig in zijn dienst zal rijden: "Tom Van Asbroeck, Jenthe Biermans en Reto Hollenstein zijn alvast mannen die hun streng kunnen trekken op Vlaamse wegen."



"Ook Mads Würtz Schmidt en Alexis Renard lieten me een zeer gedreven indruk na. Ik wil dit seizoen opnieuw fiks meespelen met de grote jongens voor de overwinning. En mijn droomkoersen? Dat blijven natuurlijk de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Maar eerst gaan we de Omloop rijden."