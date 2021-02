Ploeg van Michel "Mike" Wuyts in de Wielermanager: "Veel sprinters"

Eerst een woordje over de bijzondere naam die Michel Wuyts voor zijn ploeg heeft gekozen, namelijk "Mike's Warriors." "Eigenlijk is die naam het belangrijkste van allemaal. De rest is toch maar name dropping." "Mike is omdat mijn vrienden van de motorclub mij zo noemen", zegt Wuyts met een kwinkslag. "Die Warriors omdat ik jongens heb geselecteerd waarvan ik hoop dat ze de lijn van vorig jaar, met het attractieve koersen, kunnen doortrekken. Niet verzanden in tactisch gezwam, maar de beuk erin!"

Ik noem mijn ploeg Mike's Warriors, omdat ik jongens koos die hopelijk attractief zullen koersen. Michel Wuyts

"Als 1 van de 3 pech heeft, is dat een kleine ramp"

De eerste knoop die onze wielercommentator moest doorhakken, was: gaat hij voor de Grote Drie, Alaphilippe, Van Aert en Van der Poel? "Die kunnen zich in alle wedstrijden plaatsen en winnen, dus ik heb ze alle drie gekozen." "Daar gaat natuurlijk heel wat budget aan op, dus het is ook een beetje alles of niets. Als 1 van die 3 pech heeft, is dat een kleine ramp." "Daarnaast heb ik ook Søren Kragh Andersen gekozen, omdat ik vind dat hij het nauwst bij die drie aansluit." Ten slotte besteedde Wuyts een groot deel van zijn budget aan Greg Van Avermaet. "Omdat ik er rotsvast in geloof dat Greg niet naar een ploeg als AG2R trekt om een dienst te bewijzen aan een goeie vriend, maar het ook wil afmaken." "Hij beseft dat dit zijn laatste kansen zijn om zijn laatste dromen te realiseren, de Ronde van Vlaanderen winnen en later op het jaar het WK."

"Sprinters met diepgang"

Voor de rest heeft Michel Wuyts vooral gekozen voor sprinters. "Ik heb daar over nagedacht en vooral de sprinters met diepgang gekozen. Jongens die een sprint kunnen winnen, maar die ook een ereplaats kunnen rijden na een lastige wedstrijd." "Het EK van vorig jaar was wat dat betreft mijn leidraad. En dan kom je uit op jongens als Nizzolo, Colbrelli, Démare, Ackermann." "Van Ackermann ben ik overtuigd dat er nog meer in hem schuilt dan hij tot nu toe getoond heeft. En Démare heeft het lef om naast zijn sprints ook een koers als Roubaix erbij te nemen. Hij heeft me geweldig gecharmeerd in de Giro. De strafste sprints van het jaar kwamen van Démare." "Daarnaast koos ik ook snelle jongens als Dainese, een van de allersnelste voor de toekomst, en Meeus, waarvan ik hetzelfde hoop. Ik heb ook Sarreau gepakt. Wellicht wordt dit het jaar van zijn doorbraak. Hij is ook een man met body."

Nizzolo wordt Europees kampioen, voor Démare en Ackermann.

"Waarom Vanhoucke niet voor de Waalse Pijl?"

En dan komen we uit bij de kruimels, de jongens om de ploeg op te vullen. Al wil Wuyts dat niet gezegd hebben. "Kruimels?! Die heb ik niet!" "Zo'n Bagioli, die zou in het zog van Alaphilippe een van de verrassingen van de klimkoersen kunnen worden. Een Formolo is ook in staat om het podium te halen in de Strade Bianche." "Ik heb ook Foss in mijn ploeg opgenomen, omdat winnaars van de Ronde van de Toekomst zelden teleurstellen. Hij won wel al 2 jaar geleden, dus het is stilaan tijd voor de volgende stap. En Scandinaven zijn vaak beter bij de beloften dan bij de profs, al zijn er uitzonderingen als Kragh Andersen of Asgreen." "Ten slotte heb ik ook voor Vanhoucke gekozen, voor het Ardennenwerk. Waarom niet in de Waalse Pijl? Anderzijds heb ik mijn ploeg ook niet overladen met types voor die koersen. Het gaat maar om 3 wedstrijden, eigenlijk zelfs 2,5."

De 20 renners van Mike's Warriors