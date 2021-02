Opnieuw finale Maaseik-Roeselare of is er een stoorzender? "Geven ons niet gewonnen"

"Proberen te stunten in de thuiswedstrijden"

"Wij gaan alvast elke wedstrijd spelen met het idee dat we die willen winnen”, klinkt het bij Menen-coach Frank Depestele. “Ik besef ook wel dat Maaseik en Roeselare de topfavorieten voor de finale zijn, maar vooraf geven we ons zeker niet gewonnen.”

Wie volleybal zegt, denkt natuurlijk automatisch aan Maaseik en aan Roeselare. Iedereen verwacht dan ook dat zij na de minicompetitie met 4 teams en 6 speeldagen de finale van de play-offs tegen elkaar zullen afwerken. Kan Menen of Haasrode-Leuven hen iets in de weg leggen?

Bij Kris Eyckmans, coach van Haasrode-Leuven, klinkt het toch iets anders. “Wij willen Menen verslaan om zo uiteindelijk 3e te eindigen. In onze thuismatchen willen we proberen te stunten tegen Maaseik en Roeselare. Ons seizoen is al geslaagd met de vierde plaats na de reguliere competitie, maar we willen het seizoen nog meer glans geven.”

We gaan elke wedstrijd spelen om te winnen.

Kleine zaal kan een voordeel zijn voor de "underdogs"

De thuiswedstrijden dus. Daar zou wel eens de kans voor zowel Menen als Haasrode-Leuven kunnen liggen. Beide clubs spelen in een relatief kleine zaal en het is in het verleden al vaker gebleken dat de “grote 2” het daar soms lastig hebben.

“In dat opzicht vind ik het ook een voordeel dat we thuis mogen beginnen tegen Maaseik”, zegt Depestele van Menen. “Zij komen van een gigantische hal in Sint-Petersburg naar ons zaaltje en dat is toch een hele aanpassing."

"Stel dat we vandaag kunnen winnen, dan is er toch meer druk bij Maaseik. In zo’n competitie met amper 6 wedstrijden kan je je immers niet te veel misstappen permitteren.”