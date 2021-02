Mercedes opent Formule E-seizoen met glans: De Vries wint, Vandoorne 8e

Nyck de Vries, in 2019 nog kampioen in de Formule 2, kroop vorig jaar bij zijn debuut in de Formule E al dicht bij de subtop. In de laatste race van het jaar eindigde hij zelfs voor het eerst op het podium.

Bij de start van het nieuwe seizoen doet de Nederlander nog wat beter. In Diriyah in Saudi-Arabië vertrok hij vanaf de polepositie en in zijn Mercedes stond hij die leidersplaats nooit meer af.

Ook een tussenkomst van de safety car, na een frontale botsing tussen voormalige ploegmaats Sam Bird en Alex Lynn, kon De Vries niet van de wijs brengen.

Zijn ploegmaat Stoffel Vandoorne, vertrokken vanaf de 15e plek, kon nog opschuiven naar de 8e plaats. Onderweg sprokkelde hij nog een puntje extra mee voor de snelste ronde. Edoardo Mortara (Rokit) en Mitch Evans (Jaguar) pronkten op het podium.

Morgen staat al een tweede wedstrijd op de racekalender van de Formule E. Schuift Vandoorne wat dichter op naar het podium in Riyad?