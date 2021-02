Kompany: "We speelden al de slechtste, maar ook de beste matchen in jaren"

"We kunnen die grilligheid niet altijd op de leeftijd van de spelersgroep steken. Maar de situatie waarin de club verkeert, maakt nu eenmaal dat succes niet zomaar een garantie is. Dat heeft iedereen nu wel begrepen, denk ik."

"We hebben een redelijk extreem seizoen: ik deins er niet voor terug om te zeggen dat we al de slechtste wedstrijden hebben gespeeld in jaren, maar ook al de beste prestaties."

Met een confrontatie tegen Standard op de kalender hoopt hij op beterschap. "We mogen de wedstrijd niet aanvatten met angst. We moeten lef tonen. Het is een match die met enthousiasme moet worden gespeeld."

"We mogen echt niet beginnen na te denken en rekenen. Op training heb ik deze week al gezien wat ik wou zien, maar dat is niets waard op wedstrijddag. Het pleit wordt beslecht op het terrein. 90 minuten lang, van de eerste tot de laatste minuut."

Kompany ziet het belang van de topper in. "Toen ik vertrok uit België was het duel tegen Brugge nog de wedstrijd van het jaar, maar nu is het Standard én Brugge."

"Welke match het ook is, ik kan niet spreken over tevreden zijn met een punt. Ik ben opgegroeid met één woord: winnen."