Franky Van der Elst: "Hoe Antwerp verdedigde, dat was schrijnend"

"Bij Club Brugge wist je op voorhand dat het niet makkelijk zou worden met die voorbereiding", zegt Franky Van der Elst in onze Facebook Live. "Je zag duidelijk dat het na een uur moe werd en Dinamo Kiev het daarna overnam. Club had niet genoeg kwaliteit meer, ook niet om in te brengen, om de match weer in evenwicht te brengen."

"Natuurlijk is dat ontgoochelend, maar ik ben ook heel erg ontgoocheld over de manier waarop Antwerp het heeft weggegeven. Het was echt schrijnend tegen de Rangers. Achterin was het gewoon slecht. Vooral Le Marchand, toch een winteraankoop, viel door de mand."

Van der Elst wil geen al te grote conclusies verbinden aan de vroege uitschakeling van de Belgische teams. "Club kon niet met gelijke wapens strijden en ik blijf ervan overtuigd dat een goed Antwerp wel een kans had."

"Maar dat al onze clubs er nu al uitliggen, spreekt natuurlijk niet in het voordeel van de Belgische competiie. Je kunt je vragen of onze competitie sterker is geworden door de play-offs."

"Ik ben persoonlijk geen voorstander van een BeNe-League. Ik denk niet dat dat onze competitie per se sterker zal maken. Dat zal vooral komen, omdat het tv-geld de hoogte ingaat."