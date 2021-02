Flamengo is weer Braziliaans kampioen ondanks verlies op slotspeeldag

Flamengo was bij een zege bij Sao Paulo zeker van zijn 8e titel, maar de spelers werden verraden door hun zenuwen. Sao Paulo werkte ook niet mee en trok met 2-1 het laken naar zich toe.

Flamengo moest dus rekenen op een misstap van Internacional. In Internacional-Corinthians kwam er heel wat extra tijd bij en de spelers van Flamengo verzamelden zich op het veld rond één smartphone.

Het laatste fluitsignaal en de 0-0 van Internacional kwam als een verlossing. Flamengo houdt 1 punt over op Internacional. "Het is een echte lijdensweg geweest, maar we verdienden de titel", zei middenvelder Diego (ex-Porto, ex-Juventus, ex-Wolfsburg en ex-Atletico).

Vorig seizoen loodste coach Jorge Jesus Flamengo naar de zege, maar die keerde terug naar Benfica. Flamengo begon slecht en was na 3 speeldagen de rode lantaarn. Maar met de komst van Rogerio Ceni, legendarische keeper van Sao Paulo, als coach keerden de kansen.

Flamengo had wel het geluk dat Sao Paulo een voorsprong van 7 punten te grabbel gooide door amper 2 van zijn laatste 11 matchen te winnen. "Het was niet de manier waarop we het wilden, maar we zijn wel kampioen", zei Ceni.