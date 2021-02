De sterren voor de Omloop Het Nieuwsblad: debutant of ervaren rot?

***

Hij stond nog nooit aan de start van de Omloop, maar toch zit wereldkampioen Julian Alaphilippe weinig verrassend op het favorietenbankje.

De Fransman nam alle twijfels over zijn polsblessure, een overblijfsel van zijn smak in de Ronde van Vlaanderen, weg in de Tour de la Provence. Met zijn aanvalslust eiste de regenboogtrui de schijnwerpers op.

De debutant wordt uitgedaagd door tweevoudig winnaar Greg Van Avermaet. De olympische kampioen had steevast een streepje voor toen de aankomst nog in de buurt van het Gentse Sint-Pietersplein lag.

Maar ook in Ninove moet hij zijn streng kunnen trekken. Van Avermaet greep in de Tour des Alpes-Maritimes et du Var maar net naast een eerste zege voor AG2R-Citroën in een sprint tegen Bauke Mollema. Is het in de Omloop wel raak?