BV-fan Geert Hoste: "Mijn vader en peter speelden voor Cercle, ik leerde hoopvol te zijn"

Vader en peter waren spelers van Cercle

De onvoorwaardelijke liefde van Geert Hoste voor Cercle Brugge gaat terug op een fantastisch familieverhaal. "Mijn vader Lionel en mijn peter Joel Hoste hebben nog voor Cercle gespeeld."

"Dat was ergens in een match na de tweede Wereldoorlog. Mijn vader speelde de eerste helft en mijn peter in de tweede helft. Bij mijn vader bleef het beperkt tot 45 minuten, maar mijn peter is daarna zelfs een tijd profspeler geworden."

Cercle Brugge is nog altijd belangrijk voor de familiebanden ten huize Hoste. "Met mijn twee neven heb ik een Whatsapp-groep die "de Cercle-trutten" heet. Ik volg niet elke match op de voet, maar in die groep zitten we als gekken commentaar naar elkaar te sturen over wat er gebeurt met de vereniging."