Blijf mentaal fit in deze moeilijke tijden met de tips van Sport Vlaanderen

Mis jij ook het sporten met vrienden of alleen? Of wedstrijden spelen met jouw club? In deze coronatijden is blijven sporten en bewegen niet altijd even gemakkelijk en soms in clubverband zelfs niet mogelijk. Dat kan mentaal zwaar wegen en veel vraagtekens oproepen. Daarom geeft Sport Vlaanderen 5 tips van psychologe Eva Maenhout om deze moeilijke tijden door te komen.