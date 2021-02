Benfica gaat door diep dal: fans protesteren, coach Jesus vraagt om geduld

Het leek er donderdagavond even op dat Benfica de moeilijke periode een halt zou toeroepen in de Europa League tegen Arsenal. Rafa Silva maakte er net voorbij het uur 1-2 van, maar Tierney en Aubameyang draaiden de achterstand in het slot van de partij nog om.

Een nieuwe domper na een zeer povere 8 op 21 in de eigen competitie: de slechtste reeks sinds het seizoen 2007/08.

De fans hebben er in elk geval genoeg van en namen voorzitter Luis Filipe Vieira en coach Jorge Jesus in de afgelopen week op de korrel door spandoeken rond het stadion op te hangen.



Coach Jesus liet intussen weten zich niet verantwoordelijk te voelen voor de crisis: "Ik ben niet van plan te vertrekken. Begin januari stonden we nog vlakbij Sporting Lissabon, maar de coronacrisis heeft ons zwaar getroffen. We hebben alle steun nodig", reageerde de 66-jarige Portugees emotioneel.