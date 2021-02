Antetokounmpo is wonderkind Williamson de baas na spectaculaire partij

De Milwaukee Bucks hebben na een zeer teleurstellende reeks het goede ritme weer te pakken in de NBA. Tegen de New Orleans Pelicans van wonderkind Zion Williamson werd er na een zeer evenwichtige wedstrijd voor de 4e keer op een rij gewonnen.

Tegen New Orleans was het opnieuw sterspeler Giannis Antetokounmpo die Milwaukee in het slot bij de hand nam. Met nog 1 minuut op de klok boog 'The Greek Freak' met 5 punten in zijn eentje een 124-125 achterstand om: 129-125. Antetokounmpo (38 punten, 10 rebounds en 4 assists) en Zion Williamson (34 punten, 8 rebounds en 6 assists) maakten er in elk geval een heerlijk spektakel van.



Met deze overwinning staat Milwaukee nog wat steviger op de 3e plek in de Eastern Conference. New Orleans kent een lastige periode en kon in de laatste 10 duels slechts 4 keer winnen.

De hoogtepunten uit de geweldige partij van Giannis:

Win-streak Nets dikt aan

In het kielzog van Philadelphia zijn de Brooklyn Nets zich stilaan aan het opwerpen tot een medefavoriet in de Eastern Conference. Tegen Orlando Magic werd er zonder al te veel moeite gewonnen. In het tweede quarter bogen de Nets een kleine achterstand van 4 punten om in een voorsprong van bijna 20 punten.



Orlando kon niet meer terugslaan en ging uiteindelijk onderuit met 129-92. Kyrie Irving en James Harden waren beiden goed voor meer dan 20 punten, Kevin Durant ontbrak met een blessure. Het was voor de Brooklyn Nets alweer de 8ste overwinning op een rij.



Irving en Harden vonden elkaar vlot vannacht:

Schitterende Murray volstaat niet, Doncic onderuit

Denver leed een verrassende en bijzonder nipte nederlaag tegen Washington: 110-112. Aan man-in-vorm Jamal Murray zal het met 34 punten niet gelegen hebben, maar aan de andere kant ging het bij Bradley Beal met 33 punten net zo vlot. Het was ook Beal die in het ultieme slot nog zorgde voor 2 cruciale punten.



Tot slot stond ook nog de interessante affiche tussen Philadelphia en Dallas op het programma. Philly, de leider in de Eastern Conference, was een maatje te groot voor Luka Doncic en co.: 111-97. Joel Embiid was met 23 punten, 9 rebounds en 4 assists de meest bepalende speler.

Alle uitslagen vannacht: